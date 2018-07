Adeus aluguel! Sonho da casa própria virou realidade em Belford Roxo

Foto: Rafael Barreto / PMBR

O pesadelo do aluguel acabou para 547 famílias contempladas no Programa Minha Casa, Minha Vida, nesta quinta-feira (26) em Belford Roxo. Elas receberam as chaves dos apartamentos do Condomínio Residencial Vale do Ipê (3, 4 e 5) no bairro Jardim do Ipê. A entrega foi realizada pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo (Sehurb) que já beneficiou 1.100 famílias com moradias, no bairro Santa Tereza, no ano passado. A previsão é que mais 700 apartamentos sejam entregues num prazo de 60 dias, no bairro Babi. Segundo dados da Sehurb ainda há 20 mil inscritos no programa habitacional.

