Adeus à lama e poeira no bairro Nova Aurora em Belford Roxo

Prefeito Waguino visita obras no bairro Nova Aurora, que estão sendo executadas em atendimento a indicação parlamentar do vereador Markinho Gandra

Os moradores dos Morros da Caixa D’Água e Sapo estão dando adeus à lama e poeira depois de anos. O motivo é que a Prefeitura de Belford Roxo está realizando um pacote de obras nas regiões. O prefeito da cidade, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, acompanhou as obras de saneamento básico, colocação de meios-fios e concretagem. São mais de 20 ruas beneficiadas com as intervenções. No morro do Sapo, os trabalhos já estão quase finalizados nas Ruas Eulália e Castro Alves. No Morro da Caixa D’Água, a Rua do Alto está recebendo o concreto. As equipes da Secretaria de Conservação também abriram ruas de acesso para os moradores transitarem com mais facilidade pelo morro.

Acompanhado de comitiva

O prefeito Waguinho esteve acompanhado de secretários, vereadores e da chefe de gabinete Renata Almeida. “Estamos atuando nas partes altas da cidade e levando dignidade aos moradores. Além das obras de saneamento, meios-fios e concretagem, os locais ganharão nova iluminação e calçamento”, explicou Waguinho. O vereador Markinho Gandra, que é da região de Nova Aurora, acompanhou o prefeito nas obras.

De acordo com o secretário de Conservação, Adriano Nascimento, o mesmo trabalho está sendo realizado nos Morros do Lua e no Largo da Baiana. “Esse é um grande passo que estamos dando. O povo estava esquecido e não tinha dignidade”, resumiu Adriano.

Grupo de whatsapp para acompanhar a execução dos trabalhos

Morador há 20 anos do Morro da Caixa D’Água, Paulo Roberto, 35 anos, contou que os moradores têm um grupo de whatsapp que foi criado antes da obra para apoiar, ajudar e acompanhar o trabalho que está sendo realizado. “Todos gostam e ajudam da maneira que podem. Esse era um sonho antigo da comunidade”, afirmou Paulo.

Quando a Rua Castro Alves era só barro, Danielle Bandeira de Azevedo, 39, arrebentou seu chinelo ao tentar chegar em sua casa. Após sua rua ser concretada, o prefeito Waguinho a visitou. “Eu sempre precisei descer a rua com chinelo e colocar uma sandália mais bonita só depois para ir trabalhar. Às vezes, usava até saco plástico no pé. Agora posso usar minhas sandálias brancas sem a preocupação de sujar ou arrebentar”, destacou Danielle.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo