Acusado de tentar matar ex é preso na Ilha do Governador

Fim da linha para o homem que tentou assassinar a ex-companheira em 2017. Marco Antônio da Conceição Lacerda, de 44 anos, foi preso na última quarta-feira (23) por policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), em ação conjunta com a 22ª DP (Penha), através de Dados de Inteligência e informações do Disque Denúncia. Ele era foragido da Justiça.

Naquele ano, o criminoso teria desferido de forma consciente e voluntária golpes de soco e chutes pelo corpo de sua então companheira e, supostamente, aplicado diversos golpes com soquete de carne na sua cabeça. O crime teria sido cometido por motivo fútil, motivado por desavença entre o acusado e a vítima, em razão de um troco de R$ 10. A agressão aconteceu na presença do filho da vítima, que à época tinha 12 anos de idade. O adolescente ainda tentou defender a mãe.

Marco Antônio estava sendo monitorado pelos agentes, que montaram uma operação de inteligência e ele foi capturado na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, quando ia se encontrar com sua atual namorada, enquanto caminhava tranquilamente no local. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital por homicídio qualificado/tentativa de feminicídio,