Acusado de tentar matar a ex e assassinar o amante dela é preso

Agentes da 50ª Delegacia Policial de Itaguaí, coordenados pelo delegado Marcos Castro, cumpriram na tarde da última quinta-feira (1º) mandados de prisão preventiva expedidos contra um acusado de tentar matar a ex-mulher e de ter assassinado o amante dela. João Carlos de Oliveira Leite foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado. Ele também deverá responder pelo crime de receptação.

Após investigação do setor de inteligência, o indiciado foi capturado pela equipe de policiais em frente à estação do BRT no Centro de Santa Cruz, zona oeste da capital.

Após a adoção das medidas cabíveis, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.