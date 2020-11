Acusado de ser o “Espancador da Zona Sul” é enjaulado

Policiais da 14ª DP (Leblon) prenderam no último sábado um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela justiça. O acusado, juntamente com mais dois indivíduos, agrediu de forma violenta um homem , desferindo-lhe golpes na cabeça com um crucifixo de madeira de aproximadamente 70cmx10cm.

Além da tentativa de homicídio, o acusado conhecido como o “Espancador da Zona Sul” também responde a três inquéritos por ameaça, um outro por tentativa de homicídio à paulada na Praia de Ipanema, três inquéritos por lesão corporal e mais dois inquéritos por dano. Ele, que mora em Ipanema, foi encontrado em um matagal próximo à residência de sua família no Jardim Primavera, em Duque de Caxias.

Diversas anotações

A ficha corrida do acusado, com várias anotações criminais por espancamento, fez com que a polícia o indiciasse por tentativa de homicídio. Afinal, a violência de seus reiterados atos de agressão comprova a consciência de que poderia levar as vítimas à morte. O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário onde ficará à disposição da Justiça.