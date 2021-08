Acusado de ser mandante de assassinato de traficante é preso

Um acusado de ser mandante de uma execução motivada pela guerra entre facções rivais em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, foi capturado ontem por agentes da 105ª DP (Petrópolis).

Dangelo Menezes Ramos, conhecido como DG, de 40 anos, foi preso no bairro do Santo Cristo, no Rio. A Polícia Civil informou que contra ele havia pendente um mandado de prisão preventiva. Ao ser abordado pelos agentes, o criminoso apresentou uma identidade falsa. Ele também foi autuado pelo crime de uso de documento falso.

As investigações da distrital apontam que DG foi o mandante do assassinato de Diego Alberto Jerônimo de Almeida, de 19 anos. O crime, ocorrido no dia 4 de fevereiro deste ano no bairro Caxambu, foi motivado pela por pontos de venda de drogas. A vítima não aceitava comercializar entorpecentes para a maior facção criminosa do Rio.

Diego foi morto a tiros na frente da própria mãe. O filho de Dangelo, Iago Jorge de Oliveira Ramos, e outros dois “soldados” do tráfico, Ivan Igor Barroso da Silva e Alexsandro Souto de Oliveira. são acusados de terem executado a vítima. Alexsandro já foi preso e os outros dois (Ivan e Iago) são considerados.