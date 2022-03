Acusado de matar traficante que traiu CV em Três Rios é preso 

Polícia Civil Policiais Militares do Núcleo de Inteligência da 2ª Unidade de Polícia Pacificadora (2ª

UPP/19ºBPM/Pavão/Pavãozinho/Cantagalo), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), através de monitoramento e levantamento de dados, e colaboração do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam nesta quinta-feira (03), o criminoso foragido da Justiça, Rafael Furtado Dias Menezes, o Fael, de 28 anos. O Portal dos Procurados havia lançado um cartaz do criminoso, em julho do ano passado, pedindo informações sobre sua localização.

Conforme consta em um inquérito, foi praticado um crime de Homicídio, no dia 29 de março de 2020, registrado na 108ªDP, no município de Três Rios, onde Fael e mais três comparsas invadiram uma residência, localizada às margens da Rodovia BR 040, em Hermogêneo Silva. Eles disseram ser policiais e, em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Wellington Mauricio de Oliveira, vulgo “Leiteiro”.

Ainda segundo investigações, “Leiteiro” havia se desligado da facção criminosa Comando Vermelho (CV) – indo para a rival o Terceiro Comando Puro (TCP) – e, por esta razão, estaria sendo ameaçado de morte por antigos companheiros de facção.

Ao tomaram conhecimento da possível localização de “Fael”, ele foi abordado pelas equipes do Núcleo de Inteligência da 2ªUPP com o apoio das equipes ostensivas de serviço na rua Saint Roman, em um dos acessos à comunidade do Pavão, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Segundo informações recebidas, o criminoso estaria na comunidade para passar o feriado do carnaval na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Rios, pelos crimes de Homicídio, no ano de 2020, e Tortura, em 2021. Além de dois mandados de prisão e forte influência no tráfico de drogas na sua cidade, Fael possui mais 3 anotações criminais: em 2008, por Furto; em 2017, por tráfico de drogas e em 2020 por Associação criminosa.

Dos quatro envolvidos no crime, três já foram presos: Felipe Ferreira Rocha, o “Felipinho”; Anderson dos Santos Lasdilau, o “Rato”; e, agora, “Fael”. Ainda na condição de foragido da Justiça está o traficante Wallace Costa Ferreira, vulgo Pelinha, um dos traficantes mais temidos da cidade de Três Rios. Sua ascensão na organização o coloca no cenário e nas decisões de mando que envolvem toda a estrutura da facção na região. Contra ele constam cinco Mandados de Prisão, por diversos crimes.

A ocorrência foi conduzida para a DP da região, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis do caso. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficou à disposição.

