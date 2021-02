Acusado de matar pessoa com deficiência mental é preso em Guapimirim

Agentes da 67ª DP (Guapimirim) e policiais militares prenderam na última quarta-feira Filipe de Souza Silva, conhecido como Gordinho, de 26 anos. Ele é acusado de participação na agressão e morte de uma pessoa com deficiência.

De acordo com o delegado Antônio Silvino, titular da unidade, o autor e outras pessoas agrediram violentamente Enderson de Oliveira Narciso, 36, com socos, chutes e pauladas depois que a vítima teve um surto psicótico, tirou a roupa e andou nu pelas ruas do bairro Vila Olímpia, em Guapimirim, local onde residia.

O caso aconteceu no dia 12 de janeiro deste ano. Segundo Silvino, o irmão de Enderson o encontrou desmaiado, pelado e com as mãos amarradas em meio a um matagal. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Magé e depois transferido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, onde ficou internado e

morreu três dias depois por conta das lesões ocasionadas pelo linchamento.

A equipe investigou, levantou informações e identificou seis autores das agressões após analisar imagens de um vídeo gravado das agressões e divulgado em redes sociais. Os policiais realizaram diligências e prenderam um dos criminosos em cumprimento de um mandado de prisão temporária.

A polícia agora trabalha para capturar os outros envolvidos identificados como ‘Filipinho’, ‘Vanielle’, ‘Cassiano’ (conhecido como ‘Ju’ e ‘Pé de Pano’) e Diana.