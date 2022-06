Acusado de matar empresário em Cabo Frio, na Região dos Lagos, afirma que estava drogado

O acusado de matar o empresário João Batista Coelho de Oliveira, de 77 anos, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, confessou o crime e disse à policia que estava drogado no momento em que matou a vitima a pauladas, no último sábado (28), em um terreno na Rua Carlos Mendes, no bairro Jardim Caiçara. Julio Cesar de Oliveira, 31, foi preso no dia seguinte.

João era proprietário de diversos imóveis na região. O criminoso prestava serviços para a vítima há, pelo menos, dois meses. Um dos filhos do empresário contou que o assassino foi contratado para “ajudas esporádicas”. E foi justamente em um desses imóveis em que o homem auxiliava João onde o crime aconteceu. O empresário utilizava o terreno para criação de galinhas e hortaliças.

O acusado foi capturado por agentes da Polícia Militar no bairro Palmeiras, na madrugada de domingo (29). Ele estava dirigindo um Fiat Strada, que foi furtado do empresário.

No termo de declaração, ele relatou que voltava de uma festa e estava drogado. Aafirma ainda que percebeu a presença de uma outra pessoa na casa, se escondeu atrás de uma porta e desferiu os golpes. Ele ainda voltaria ao local para ocultar o cadáver e furtar um botijão de gás. O acusado foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado por latrocínio e transferido para um presídio na capital.