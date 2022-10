Acusado de matar a ex na frente dos dois filhos tem prisão convertida em preventiva

A Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão em flagrante de um policial militar acusado de assassinar a ex-esposa na frente dos filhos.

Thiago dos Santos Almeida, de 42 anos, é o principal suspeito de invadir a casa da professora Ellen Ramos Soares Ribeiro, 32, na madrugada da última segunda-feira (10), em Bangu, na Zona Oeste do Rio, e atirado quatro vezes contra ela na frente dos filhos, de 12 e uma menina de 3.

Durante a audiência que determinou a prisão preventiva de Thiago, a juíza Rachel Assad da Cunha destacou alguns pontos que justificariam a ação.

“Consta nos autos que o custodiado foi até a casa da vítima durante a madrugada, oportunidade em que ela pediu para que ele fosse embora. Vizinhos ouviram barulhos e verificaram que o custodiado estava dentro da casa da vítima. Uma das vizinhas olhou por um basculante e viu que o custodiado estava no interior do imóvel em posse de arma de fogo, colocando a vítima para dentro do quarto”, descreveu a

juíza relatando ainda que as testemunhas acionaram policiais militares, mas antes que os agentes chegassem, foram ouvidos disparos.