Acusado de lesão corporal e ameaça contra ex roda em Nova Iguaçu

Policiais civis da 58ª DP (Posse) prenderam em flagrante, na última quinta-feira, um homem acusado de agredir e ameaçar a ex-companheira. Ele foi localizado na casa de parentes, após denúncia da vítima.

Segundo as investigações, após o término do relacionamento, o autor começou a perseguir a mulher. Nesta semana, com uma arma de fogo, ele foi à casa de parentes da vítima, invadiu, quebrou objetos e a agrediu. Os agentes foram acionados e prenderam o homem. Ele foi levado à delegacia, confessou o crime e foi autuado por lesão corporal, ameaça e dano, na forma da Lei Maria da Penha.

O autor foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.