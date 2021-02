Acusado de improbidade volta em novo cargo ao governo do RJ

Yuri Frederico Oliveira Fernandes é acusado de participar de licitações emergenciais fraudulentas na Saúde.

Um advogado acusado em setembro pelo Ministério Público Estadual de improbidade administrativa após participar de licitações emergenciais fraudulentas na Secretaria estadual de Saúde está de volta ao Governo do Estado do Rio após alguns meses fora de cena.

Yuri Frederico Oliveira Fernandes foi nomeado para o cargo de superintendente na Secretaria estadual de Ciência, Tecnologia e Informação no último dia 14 de dezembro, com validade retroativa para o dia 7 de dezembro. Apenas sete dias após o deputado estadual Dr. Serginho assumir a pasta, o advogado voltou a ativa.

A acusação que Yuri responde é por conta da atuação que teve na última vez em que teve um cargo no governo. Foi em maio, justamente quando ele atuava como assessor do ex-subsecretário estadual de Saúde, Gabriell Neves, que chegou a ser preso por conta das fraudes em contratos na Saúde do estado no início da pandemia. Yuri, inclusive, foi exonerado no dia da prisão de Gabriell Neves, em 7 de maio de 2020.

Agiu ilegalmente

No documento que teve acesso com exclusividade, a promotora Fernanda Nicolau afirma que não há dúvidas com relação à prática de atos de improbidade administrativa por parte de Yuri. De acordo com a ação movida pelo MP em setembro do ano passado, o advogado foi o responsável, à época, por dar continuidade a uma licitação fraudulenta que chegou a ser contestada.

O órgão entende que Yuri atuou ignorando os “princípios legais da administração pública” e agiu ilegalmente por ter declarado uma OSS sem habilitação para gerir o Hospital de Anchieta, “com ausência de documentos imprescindíveis para análise quanto à melhor proposta” para o Estado.