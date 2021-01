Acusado de estuprar vizinha de sete anos é preso pela Polícia Civil

Um homem de 53 anos acusado de estuprar uma criança de sete anos, foi preso por agentes da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com as investigações, a vítima era vizinha do acusado e foi violentada por duas vezes. A titular da especializada, delegada Waleska dos Santos, determinou que os agentes fossem até a Rua Bangu, no bairro Aquárius, em Cabo Frio, onde o acusado foi localizado.

Os abusos aconteceram em 2016, quando o homem invadiu a casa onde a criança estava. Foragido há cinco anos, o acusado foi condenado a cumprir pena de dez anos e oito meses por estupro de vulnerável.