Acusado de estuprar e engravidar menina de 13 anos vai em cana

Um homem de 21 anos acusado de estuprar uma menina de 13, foi preso ontem por agentes da 92ª DP (Rio das Flores). O criminosofoi capturado no bairro de Valença, no município do Rio das Flores.

A Polícia Civil infromou que contra o acusado foi cumprido mandado de prisão, expedido pela Justiça. No início do ano, durante uma festa, ele forneceu bebida alcoólica para vítima e manteve relações sexuais com ela em plena via pública.

A mãe da adolescente se deparou com a filha desnuda e sob efeito de álcool.

Após o crime, a vítima engravidou e foi submetida a acompanhamento médico e psicológico. O homem possui antecedentes criminais por tráfico e porte de drogas e lesão corporal.