Acusado de agredir avó com chutes e pontas acesas de cigarros vai em cana na Zona Sul do Rio

Um homem acusado de agredir a própria avó foi preso ontem por policiais da 14ª DP (Leblon). Segundo informações, o agressor batia na cabeça da vítima com uma garrafa, desferia chutes e a queimava com cigarros. Ele foi capturado no Leblon, na Zona Sul, após monitoramento do setor de inteligência e em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça.

As investigações apontam que o preso possui histórico de delitos semelhantes e já praticou outros crimes previstos no Estatuto do Idoso contra sua avó, em 2017, e uma lesão corporal contra sua própria mãe, em 2019.