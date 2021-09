Acusada de tráfico de drogas é capturada no Norte Fluminense

Jucileia Azevedo Guedes, de 36 anos, foi capturada no último sábado por policiais militares. Apontada como integrante do tráfico de drogas em Macaé, no Norte Fluminense, ela era considerada foragida da Justiça, respondendo por crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

‘

Pricila’, apelido dado para a traficante, foi localizada por equipes da Superintendência de Inteligência e Análise, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, em ação conjunta com o Serviço Reservado do 32ºBPM (Macaé).

Investigações apontam ligação entre a criminosa e traficantes das favelas Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré. Após a prisão, a traficante foi apresentada na 123°DP (Macaé), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis.