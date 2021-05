Acusada de matar namorado da filha é presa na Zona Oeste do Rio

A equipe da 18ª DP (Praça da Bandeira) prendeu uma mulher acusada de matar o namorado da própria filha. O companheiro da criminosa também foi preso por envolvimento no homicídio. O crime ocorreu em março de 2020, no estado do Espírito Santo.

O casal foi localizado na comunidade da Muzema, Zona Oeste do Rio, após intenso cruzamento de dados do setor de inteligência da 18ª DP. Contra a dupla foram cumpridos mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Segundo as investigações, os dois mataram a vítima a facadas e com marcas de estrangulamento e jogaram o corpo em uma estrada de terra às margens da Rodovia BR-101, no Espírito Santo. Após o fato, os acusados fugiram para Minas Gerais e depois para o Rio de Janeiro, onde foram presos.