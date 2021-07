Acordão polêmico pode revelar mais sujeira na Câmara Municipal de Mesquita

A sessão na Câmara Municipal de Mesquita, realizada última quarta-feira, teve um fato inusitado. O presidente da Casa, Saint Clair Esperanca Passos, o Sancler Nininho (PROS), anunciou a divisão de atribuições do cargo com o vice, vereador Roberto Emídio (PP).

Durante sua fala, Sancler especificou que as questões de ordem financeira e cargos agora ficam sob a responsabilidade de Emídio, enquanto ele responde por outros atos burocráticos do Legislativo, o que, segundo revelou uma fonte, significa permanecer somente como presidente de honra. “Ele praticamente entregou o cargo a Roberto, que se torna presidente de fato, só para não ficar feio. Há muito caroço debaixo desse angu”, disse.

Briga nos bastidores

O atitude de ‘entregar’ ao vice a missão de tomar decisões importantes, principalmente no que se refere administração de recursos financeiros e nomeações teria sido uma consequência de um suposto acordão costurado na cúpula da Casa e que não teria avançado de forma ‘pacífica’ porque Sancler não vinha cumprindo sua parte.

A briga causou sangria, vazou da presidência e virou um dos assuntos mais comentados nos corredores da Câmara e também fora dela. Ainda de acordo com a fonte, Emídio estaria se queixando com aliados que Sancler teria descumprido o acordo de entregar a ele um determinado número de nomeações.

A insatisfação do vice-presidente também estaria ligada a suposto acordo financeiro na divisão de valores restantes de pagamento de despesas, como contas e salários. “Emídio queria tomar a presidência depois de ter percebido com quem havia feito acordo.

Ameaças nas redes sociais

Uma outra fonte que trabalha na Câmara revelou que a briga esquentou depois que Sancler teria comentado que estava recebendo ameaças nas redes sociais. Entretanto, o parlamentar não disse a quem estava se referindo, mas funcionários da Casa disseram que se tratava de Roberto Emídio.

Pelo visto, a pressão funcionou. A pergunta que fica é: nos bastidores, como será que está o clima entre os dois mandatários. E vale a máxima de Lao Tsé: “Mantenha os amigos sempre perto de você, e os inimigos mais perto ainda”.

Jornalista é um ‘dossiê ambulante’

As denúncias envolvendo a presidência da Câmara de Mesquita em irregularidades não são novidades. Em um passado recente, quando a Casa era comandada por Marcelo Biriba, as denúncias já vinham à tona e entraram no radar de órgãos como as Polícias Federal e Civil, além do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) que investigam crimes de peculato, associação criminosa, fraude em procedimentos licitatórios e lavagem de dinheiro praticados pelos suspeitos.

O jornalista Maicon Salles (foto), conhecido como ‘dossiê ambulante’, recheado de informações que comprometem vereadores do Legislativo Municipal, disse à reportagem do Hora H que as denúncias de falcatruas promovidas pela presidência, são fatos gravíssimos que precisam ser esmiuçados pelas autoridades competentes para sedimentar um caminho que leve à punição dos responsáveis. “Há mais sujeira na Casa do que em um porão escuro e abandonado. A população, que delegou representatividade a esses políticos não merece tamanha traição de confiança”, declarou.