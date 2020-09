Ações de conscientização contra a Covid-19 em terminais de ônibus do Rio e Baixada

O Sest/Senat (Unidade Deodoro), a Fetranspor e o consórcio Rio Terminais, vão promover ações de conscientização e de combate à Covid-19 em terminais de ônibus com grande circulação de passageiros no Rio e da Baixada Fluminense. As atividades estão programadas para hoje, no Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu; amanhã, no Terminal Rodoviário Menezes Côrtes; e na próxima sexta-feira, no Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, os dois últimos localizados no Centro do Rio. Em todos os terminais o evento acontece das 7h às 11h. A ação faz parte do calendário de atividades da Semana Nacional do Trânsito, comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro.

A iniciativa é voltada para passageiros de ônibus e rodoviários com o objetivo fornecer a estes públicos dicas e orientações para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus, diminuindo os riscos em relação à pandemia e aumentando a segurança para o retorno ao trabalho e viagens.

Atividades diversas

Serão realizadas diversas atividades como: aferição da temperatura dos rodoviários e dos passageiros; orientação quanto à higienização das mãos, utilizando água e sabão ou álcool em gel 70%; demonstração de como é realizada a higienização dos ônibus; entregas de álcool em gel e máscaras para os passageiros; distribuição de panfletos com orientações sobre os cuidados que deverão ser adotados pelos trabalhadores e pela população em geral; orientação àqueles que apresentarem sintomas da Covid-19, e divulgação do trabalho e atividades oferecidas pelo Sest Senat em suas unidades.

As equipes limitarão contato físico com os clientes e trabalhadores do setor, cumprindo os protocolos de distanciamento social com objetivo de preservar integridade física e evitar o contágio da doença.