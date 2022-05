André Ceciliano é aclamado senador durante lançamento de pré-candidatura na Baixada

Encontro em Defesa do RJ reuniu mais de 6 mil pessoas na Via Music Hall, em São João de Meriti

O deputado estadual André Ceciliano do (PT) anunciou sua pré-candidatura ao Senado durante o Grande Encontro em Defesa do Rio, que debateu os rumos do desenvolvimento do estado. O evento, que reuniu mais de 6 mil pessoas na Via Music Hall (antiga Via Show), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi realizado no sábado (30).

Lideranças políticas, entre prefeitos, deputados estaduais e federais e vereadores de vários partidos, como o União Brasil, PCdoB e PV, que estiveram no encontro, foram unânimes ao destacar a atuação de Ceciliano como protagonista na busca por soluções para os problemas que afetam o estado e o seu crescimento.

Nos discursos políticos, a capacidade de diálogo de Ceciliano foi enaltecida. O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, presidente estadual do União Brasil, destacou que o parlamentar conhece como ninguém os problemas o Rio de Janeiro, sendo, portanto, um nome importante para compor a bancada de senadores. Já o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá enfatizou que o único compromisso de Luiz Inácio Lula da Silva com o estado do RJ é unir forças para eleger Ceciliano senador. O ex-presidente, que enviou mensagem através de vídeo para desejar ‘boa sorte’ às pretensões políticas de André, foi ovacionado pela multidão presente ao evento.

Trajetória política

Durante o encontro, um vídeo que conta a trajetória política de Ceciliano foi exibido sob clima de aplausos e aclamação. Os dois mandatos como prefeito de Paracambi foram lembrados e destacaram a gestão de Cecíliano no comando da prefeitura como de extrema importância para o crescimento do município da Baixada.

Quarto mandato

André Ceciliano, de 54 anos, nasceu em Nilópolis, na Baixada. Formado em direito, cumpre o quarto mandato de deputado estadual. Também foi duas vezes prefeito de Paracambi e é há cinco anos presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O parlamentar possui 357 leis aprovadas de sua autoria. Sob seu comando, a Casa promoveu uma economia de R$ 1,5 bilhões, valor que foi devolvido para o RJ e revertido em melhoria de áreas estratégicas, como Saúde, Segurança e Educação.