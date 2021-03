Acidente grave entre carro de aplicativo e caminhão deixa motorista morto no Centro do Rio

Um acidente de trânsito envolvendo um carro de aplicativo e um caminhão, na madrugada de ontem, deixou uma pessoa morta e outra ferida na Avenida Presidente Vargas, na altura do bairro Cidade Nova, no Centro do Rio. A Polícia Militar informou que o motorista do caminhão estava na contramão e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Pela manhã, quatro veículos se envolveram um uma colisão na Avenida Brasil.

O Corpo de Bombeiros informou que o Quartel Central foi acionado por volta das 2h20. No local foi constatado o óbito do passageiro do veículo, um homem de aproximadamente 30 anos. O condutor do carro, Marcos Antônio da Silva, de 52 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

A ocorrência foi encaminhada para a 6ª DP (Cidade Nova). A polícia vai analisar as câmeras de segurança da região e as imagens da CET-Rio para identificar o outro veículo envolvido no acidente.