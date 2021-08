Acidente entre van e caminhão deixa morto na Avenida Brasil

Uma pessoa morreu em um grave acidente entre uma van e um caminhão na madrugada de ontem, na Avenida Brasil, na entrada da Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Outras três pessoas ficaram feridas.

Segundo informações preliminares, a van atingiu a traseira e a lateral de um caminhão que estaria estacionado em um local proibido. O veículo transportava 13 passageiros, dez deles trabalham para a aeronáutica.

O acidente causou retenção no trânsito, com apenas uma das pistas liberada no sentido Fundão, segundo o Centro de Operações Rio (COR).