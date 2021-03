Acidente entre carro e caminhão de carga deixa ao menos 15 mortos nos Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS – Ao menos 15 pessoas morreram ontem após a colisão entre um veículo utilitário (S.U.V.) e um caminhão de carga em uma estrada de El Centro, no sul da Califórnia, Estados Unidos. A batida entre os veículos aconteceu na rota estadual 115, a cerca de 16 km da fronteira com o México.

O médico Adolphe Edward, diretor do Hospital Regional de El Centro, disse em entrevista coletiva que 14 pessoas morreram no local. Outra pessoa, que chegou a ser socorrida e levada ao centro médico, não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo ele, mais seis dos feridos estão sendo tratados pelo hospital.

Judy Cruz, responsável pelo departamento de emergências do hospital de El Centro, estimou que cerca de 27 pessoas viajavam dentro do S.U.V. que se chocou contra o caminhão que carregava cascalho. Ao menos mais duas pessoas foram encaminhadas para outro hospital da região. A unidade hospitalar informou que não irá divulgar informações sobre as vítimas, mas Edward disse acreditar, em entrevista ao jornal “The New York Times”, que elas possam ser imigrantes ilegais. A polícia do condado de Imperial County investiga as circunstâncias do acidente.