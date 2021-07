Acidente deixa um morto e três feridos em Maricá

Uma colisão entre dois veículos deixou um homem morto e três feridos, na manhã desta segunda-feira (19), no bairro Jardim Atlântico, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá. Segundo relatos, o homem ficou presos entre as ferragens do carro e não resistiu aos ferimentos. As outras três vítimas, que ainda não foram identificadas, foram socorridas para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal.

O acidente aconteceu na Rua 53, esquina com a Rua 34. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Maricá foram acionados às 7h08. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e encaminhou os feridos para o Hospital Conde Modesto Leal.