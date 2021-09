Acidente de ônibus deixa oito pessoas feridas na Zona Norte do Rio

Oito pessoas ficaram feridas em um acidente de ônibus na Tijuca, Zona Norte do Rio, no início da tarde de hoje (11). O coletivo, da linha 630 (Penha-Saens Peña), subiu a calçada da Rua Pereira Nunes e ficou preso entre a fachada e a marquise de uma loja.

Testemunhas contaram que o motorista teria perdido o controle do veículo antes de colidir. Ele ficou ferido e foi retirado das ferragens com ajuda do Corpo de Bombeiros. Das nove vítimas, quatro foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e outras cinco ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.