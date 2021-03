Acidente com ônibus do BRT mata uma pessoa e deixa outras 38 feridas

Uma pessoa morreu e outras 38 ficaram feridas num acidente envolvendo um ônibus do BRT na noite de hoje (10).

Segundo informações, o veículo tombou após um carro invadir o corredor exclusivo para os coletivos na Avenida das Américas, na altura de Guaratiba, Zona Oeste do Rio, próximo à Estação Mato Alto.

A concessionária que administra o BRT informou que o carro de passeio provocou o acidente por volta das 19h40, entre as estações Embrapa e Mato Alto, no corredor Transoeste. Até as 22h não havia um número preciso de feridos.

Testemunhas contaram que o motorista do veículo que provou o acidente fugiu do local. A delegacia de Guaratiba assumiu as investigações. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que, devido ao acidente, o município entrou em Estágio de Mobilização às 21h de ontem.

Bombeiros de cinco quartéis ajudam no socorro

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, homens dos quartéis de Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba e Barra da Tijuca davam apoio aos colegas de Guaratiba no socorro às vítimas do acidente.

A prefeitura lamentou o acidente e se solidarizou com as famílias das vítimas. Informou, também, que acompanhará de perto as investigações sobre as causas do ocorrido.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, até as 22h10, 34 acidentados foram encaminhados para hospitais municipais e estaduais.

A concessionária que administra o BRT informou que “a invasão da pista exclusiva do BRT por um carro de passeio acabou provocando um acidente grave por volta das 19h40 desta quarta-feira, entre as estações Embrapa e Mato Alto, no corredor Transoeste. O articulado acabou virando e uma passageira morreu no local”.