Ação do governo do estado atende 2.500 pessoas atingidas pelas chuvas em Belford Roxo

“RJ para todos”, do govero do estado, foi realizado no Ciep Municipalizado Constantino Reis, em São

Bernardo

A cidade de Belford Roxo recebeu na segunda-feira (4) a ação social do Governo do Estado do Rio de Janeiro “RJ para todos” no Ciep Municipalizado Constantino Reis, em São Bernardo. Em edição especial, o evento, voltado para pessoas em vulnerabilidade social, vai estar até sexta-feira (8) no

município com serviços de assistência social, saúde, beleza e recreação para as famílias atingidas pelas fortes chuvas no final de semana passado. Foram realizados 2.500 atendimentos.

Na terça-feira (5), a ação aconteceu na Escola Municipal José Pinto Teixeira, no bairro Babi, das 9h às 13h. Os serviços oferecidos foram: emissão da 1ª e 2ª via da carteira de identidade, isenção para 2ª via da carteira de identidade e certidão de nascimento, informações sobre o cartão Recomeçar, expedição da carteira digital de trabalho, habilitação para casamento, banco de empregos do Sistema

Nacional de Emprego (Sine) e muito mais. O local, que também é um ponto de apoio, dispõe de orientações e vacinação contra antitetânica e hepatite B.

Deputada acompanha atendimento a moradores

Preocupada com as famílias atingidas pelas chuvas, a primeira-dama e deputada federal Daniela do

Waguinho esteve presente na ação para conversar com moradores. No último final de semana ela

esteve junto ao governador Cláudio Castro, o prefeito Waguinho, o vice Marcelo Canella e o deputado

estadual Márcio Canella nos bairros mais atingidos.

“Venho novamente prestar solidariedade para todo o

Estado do Rio de Janeiro. Não tivemos vítimas em Belford Roxo e com o auxílio do governador, que não tem medido esforços para ajudar, vamos garantir os direitos da população e tentar levantar sua autoestima. Estamos analisando as necessidades e movendo ações. É uma concentração de forças para que todos possam recomeçar”, destacou Daniela.

Atendimento a bairros

De acordo com a superintendente do RJ para todos, Roberta Barreto, por determinação do governador Cláudio Castro, a ação ficará o tempo necessário em Belford Roxo. “Já fechamos a agenda até sexta-feira com o prefeito Waguinho para atender diversos bairros e garantir documentos básicos, vacinação, serviços do Sine”, resumiu Roberta.

“Estamos trazendo também todos os serviços dos Cras e Creas, principalmente os básicos para as pessoas que perderam tudo. Também está sendo preparado um

mapeamento dessas famílias para saber como podemos estar contribuindo em cada região”, acrescentou a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro.

Água na cintura

Moradora do Roncalli, Silvana Neves, 27, contou que foi muito triste ver sua casa com água na altura de sua cintura. “Vim tirar meus documentos tudo de novo e saber sobre o cartão Recomeçar. Eu já esperava essa ajuda do poder público e é muito importante para as pessoas que perderam tudo. Gostei

muito do atendimento”, disse.

Já no bairro Nova Piam, Tatiane Oliveira, 37, que mora com três pessoas, também perdeu tudo dentro de casa. Ela se mudou para a cidade recentemente e diz ser necessária essa ajuda. “Eu vim tirar a certidão, identidade, cartão social e para o balcão de empregos. A situação é triste, mas agradeço a

Deus por estar viva. Também irei tomar as vacinas para prevenir. Muitas pessoas também perderam tudo e às vezes buscam somente uma orientação que conseguem nessa ação”, explicou Tatiane.

Locais onde a população pode buscar apoio

Ciep Municipalizado Constantino Reis – Avenida Joaquim da Costa Lima, s/n, São Bernardo; Creche Municipal Professora Maria da Silva Barbosa – Estrada Manuel de Sá com a Nossa Senhora do Líbano, Parque Amorim; Escola Municipal Miguel Ângelo Leone – Rua Taquaral, 774, Xavantes; Ciep 377 Carmem da Silva – Caminho das Mulheres, Babi; Creche Geraldo Dias Fontes – Rua Monsenhor Solano Dantas de Menezes, 121.

Pontos arrecadação de donativos

Ciep Municipalizado Constantino Reis – Avenida Joaquim da Costa Lima, s/n, São Bernardo; Creche Municipal Professora Maria da Silva Barbosa – Estrada Manuel de Sá com a Nossa Senhora do Líbano, Parque Amorim; Escola Municipal Miguel Ângelo Leone – rua Taquaral, 774, Xavantes; Ciep 377 Carmem da Silva – Caminho das Mulheres, Babi; Creche Geraldo Dias Fontes – Rua Monsenhor Solano Dantas de

Menezes, 121; Ciep 314 Galileu Galilei – Estrada do Conde, Santa Marta; Funbel – rua Adélia Sarruf, 39, Areia Branca; Casa da Cultura – Avenida Bob Kennedy, s/n, Nova Piam; Samu – Avenida José Mariano dos Passos, 920, Prata.