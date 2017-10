Ação da PM provoca tiroteios na Cidade de Deus

Foto: Marcelo Theobald / Agência O Globo

Policiais militares do 18°BPM (Jacarepaguá) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) realizaram

ontem uma uma operação na comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Segundo

moradores, os disparos acontecem nas regiões conhecidas como 15, Karatê, AP e AP2. Foi o quarto

dia consecutivo de tiroteio na comunidade.

Os policiais militares da UPP da Cidade de Deus foram recebidos a tiros por criminosos no último

domingo.

De acordo com o Comando da UPP, os policiais foram atacados a tiros durante o deslocamento

para a troca de turno das equipes na base Quadras da UPP. Não há informações sobre feridos no

incidente. Os moradores se queixam da violência na região através das Redes Sociais.