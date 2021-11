Ação conjunta de Civil e PM agarra traficantes de Belford Roxo

Uma ação conjunta das polícias Civil (54ª DP) e Militar (39º BPM) de Belford Roxo interceptaram uma foga de traficantes fortemente armados da comunidade do Castelar, no município da Baixada Fluminense, na última quinta-feira. Dois criminosos foram presos em flagrante e um outro acabou morrendo no confronto com os agentes.

Os policiais se mobilizaram para montar um cerco quando receberam informação de que haveria uma reunião de traficantes no Castelar, na localidade da Reta do Rola. No deslocamento, as equipes bateram de frente com dois veículos com cerca de oito indivíduos armados. Houve intensa troca de tiros e um dos carros conseguiu fugir.

No confronto, o homem apontado como chefe da comunidade da Palmeira foi morto. Os presos eram o homem de confiança do morto e um dos líderes da comunidade Rola Bosta. Com os indivíduos, foram arrecadados dois fuzis com cinco carregadores e uma pistola com dois carregadores.

‘Piloto’ de chefões do tráfico é preso

Um dia após a ação conjunta, agentes da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante o criminoso apontado como transportador das principais lideranças do tráfico das comunidades do Castelar e da Palmeira, também em Beford Roxo.

Os agentes procuravam o dono do veículo usado pelos traficantes e chegaram até o motorista. Ele informou que teve o seu carro roubado no dia anterior ao fato, mas que não havia efetuado o devido registro de ocorrência. Segundo ele, o autor do roubo havia dito que devolveria o veículo.

Perguntado sobre seu aparelho telefônico, ele afirmou que teria esquecido em casa. Diante de tais informações, os agentes passaram a realizar diligencias no intuito de descobrir seu real envolvimento com os traficantes do Castelar.

Na sexta-feira, os PMs levaram para a delegacia criminosos armados, que estariam invadindo a comunidade da Palmeira. Questionados pela equipe da distrital, os traficantes reconheceram o motorista, confirmando a função que ele exercia.