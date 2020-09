Ação conjunta combate crimes ambientais em Mangaratiba

Uma ação conjunta de vários órgãos do Governo do Rio, com apoio da Prefeitura de Mangaratiba, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, foi deflagrada na manhã de ontem para coibir crimes ambientais em Mangaratiba, na Costa Verde. O principal foco é reprimir ocupações irregulares dentro do Parque Estadual Cunhambebe.

Participam da Operação Integrada Alto Itacuruçá a 165ª DP (Mangaratiba), o 33º BPM (Angra dos Reis), unidades de Polícia Ambiental da PM, Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Corpo de Bombeiros.

Logo no início da ação, houve uma prisão em flagrante e apreensão de armas e munição. De acordo com as investigações da 165ª DP, organizações criminosas de milicianos e de traficantes de drogas têm utilizado as ocupações ilegais nas áreas de preservação ambiental na tentativa de expandirem seus domínios territoriais.

O Parque Estadual Cunhambebe, com aproximadamente 38 mil hectares, abrange partes dos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí e é uma das áreas de preservação dos remanescentes de Mata Atlântica no estado.