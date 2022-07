Abuso de autoridade do prefeito Glauco Kaizer ‘obriga’ vice-prefeita de Queimados a montar gabinete na rua

Eleita na chapa do prefeito Glauco Kaizer (SDD) em 2020, a vice-prefeita de Queimados, Maíse Justo (União Brasil), montou um gabinete itinerante. O primeiro atendimento foi realizado ontem (7) na Praça dos Eucaliptos, no Centro. A decisão foi tomada porque Maíse ficava sozinha no gabinete, em um espaço considerado insalubre, após medidas arbitrárias cometidas pelo chefe do Executivo.

Os desentendimentos começaram logo que Kaizer tomou posse, em janeiro de 2021. Sem sala para trabalhar, a vice-prefeita contou com a solidariedade do presidente da Câmara Municipal, professor Nilton Moreira Cavalcante, que cedeu seu gabinete para Maíse.

Dias depois, o prefeito arrumou uma sala para sua vice. Localizado em um terraço sem o mínimo de cuidado, não oferecia as condições necessárias para o funcionamento da rotina administrativa da vice-prefeita, que permaneceu um longo período no espaço até decidir montar o o gabinete itinerante.

Exonerou servidores

Numa outra demonstração sexista e de abuso de autoridade, Glauco Kaizer exonerou todo o gabinete de Maíse: cinco pessoas que ela havia nomeado, uma atribuição que também cabe a vice-prefeita.

Os atritos protagonizados pelo prefeito contra a vice tem chamado a atenção de quem acompanha essa briga de perto. Há quem afirme que as atitudes do alcaide são bem desenhadas por machistas e sexistas (segundo o dicionário, discriminação baseada no gênero ou sexo de uma pessoa). E que Maíse está sendo vítima das arbitrariedades por ser mulher e negra.

Cobrar ações do poder público

A vice-prefeita destaca que o gabinete itinerante é uma oportunidade para a população externar suas principais demandas.

“A ideia é atender duas vezes por semana, alcançando assim muitos bairros. Nosso objetivo é informar às pessoas os serviços que a Prefeitura oferece, pois muitas vezes elas desconhecem. Vamos também anotar as demandas e fazer o acompanhamento. Esse trabalho é importante para que a população saiba dos seus direitos e cobre ações efetivas do poder público”, explicou Maíse Justo, que é formada em administração, filiada ao e trabalha com cinco voluntários no gabinete itinerante.