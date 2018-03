Abrigos de ônibus e totens de publicidade sofrem ataques em Mesquita

Foto: Bruno Santos

Uma onda de ataques tem sido registrada contra os vidros de abrigos de ônibus e aos totens de publicidade instalados em Mesquita. O problema fez com que a empresa responsável pelos equipamentos tivesse um prejuízo de R$ 11 mil. O caso foi registrado na delegacia de polícia. Ao todo, 10 totens e cinco abrigos foram danificados ao longo da Estrada Feliciano Sodré e na Avenida Baronesa de Mesquita.

A depredação impacta diretamente na economia da cidade, uma vez que empresas deixam de ter interesse em investir no município, em decorrência dos casos de vandalismo. A prática é definida no artigo 163 do Código Penal como crime de dano ao patrimônio público e o responsável poderá ser multado ou pegar de um a seis meses de detenção.

A população pode ajudar a denunciar o crime através da Ouvidoria, no telefone gratuito 0800 282 9260, ou pelo fixo 3763-9752. Não é preciso se identificar.