Abertas inscrições para o concurso “Rio, eu amo Rio, Eu fotografo”

A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ está promovendo o “Rio, eu amo Rio, Eu fotografo”, concurso de fotografia. Podem participar residentes no Brasil e, também, no exterior, maiores de 15 anos e com perfil no Instagram, com fotos que retratam, exclusivamente, o Estado do RJ. O apoio é da Fundação Cesgranrio, do Instituto Preservale e do Portal Consultoria em Turismo.

Na competição, as fotografias precisam destacar o potencial turístico e cultural. Fotos pessoais estão descartadas. Os produtos serão avaliados pelo júri presidido pela fotógrafa Cristina Lacerda e integrado por personalidades de Turismo, de Cultura, de Arte e de Fotografia.

Para participar, basta postar no Insta, do candidato, até duas fotos com as hashtags #concursofotosrioembaixadoresdorio #embaixadoresdoriodejaneiro entre 25 de maio e 25 de agosto.

Os prêmios

O resultado sairá no dia 05 de setembro, por meio das redes sociais da Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ.

As cinco primeiras ganharão prêmios: o primeiro lugar dará direito a um final de semana no Hotel Le Canton, com pensão completa para duas pessoas; o segundo lugar, a um fim de semana na Pousada Modernistas, no RJ, com café da manhã, para duas pessoas; o terceiro lugar, a um kit de produtos da l’oreal, 2 livros e uma colagem do professor Bayard Boiteux ; o quarto lugar, a um kit de produtos da l’Oreal e um livro do professor Bayard Boiteux; e o quinto lugar, a um kit de produtos da l’Oréal. Para mais informações, acesse: http://www.embaixadoresdorio.com.br/Regulamento%20do%20Concurso%20de%20fotos%20Rio.pdf