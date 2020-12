A um empate do acesso, Duque pega o Nova Iguaçu no Laranjão

Jota Carvalho

O Duque de Caxias entrou em concentração total e preparação para enfrentar o Nova Iguaçu na partida semifinal de volta da Série B1, a ex-Segundona do Rio. Nesta peleja, em caso de vitória do adversário, o acesso à Seletiva da Série A é do Nova Iguaçu por ter vencido o primeiro turno (Taça Santos Dumont). Pelo regulamento da competição, não há chances de rolar decisão por pênaltis. Quem passar se garante na Seletiva ou Fase Preliminar da Primeirona estadual de 2021 e carimba vaga na decisão da B1 contra Maricá ou Sampaio Corrêa.

O Duque ganhou o Clássico da Baixada contra o Nova Iguaçu na tarde de sábado (5) por 1 a 0, no Marrentão, e está a um empate do acesso após seis anos. Em um dia em que a chuva castigou o bairro de Xerém, Alex Pixote aproveitou a oportunidade do jogo e deu a vitória ao Tricolor na primeira semi da B1. No lance, aos sete minutos do segundo tempo, Douglas Pedroso recebeu da entrada da área e chutou. A bola parou na poça d’água e Pixote mandou forte para o fundo da rede.

O jogo de volta será nesta quarta-feira (9), às 15h, no Estádio Jânio Moraes, o Laranjão.

Na outra semifinal da quarta, Maricá FC e Sampaio Corrêa se enfrentarão às três da tarde no Estádio Alziro de Almeida, o Alzirão, em Itaborai. Na partida de ida, em Saquarema, o zero a zero foi o marcador final.