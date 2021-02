A pedido da deputada Daniela do Waguinho bancada federal do RJ assegura recursos para construção do Hospital da Mulher em Belford Roxo

Jota Carvalho

[email protected]

Através de emenda da bancada federal do Rio de Janeiro, serão destinados R$ 13 milhões para a construção do Hospital da Mulher, no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Primeira-dama da cidade, a deputada Daniela do Waguinho (MDB) sensibilizou colegas de bancada para garantir o recurso financeiro neste ano.

A definição ocorreu durante reunião da bancada, realizada na quarta-feira (23), em Brasília. O Hospital da Mulher em Belford Roxo terá centros cirúrgicos, 120 leitos, maternidade, além de funcionar como unidade especializada no diagnóstico e tratamento de endometriose, doença que afeta quase 10 milhões de mulheres no Brasil, cujo diagnóstico tardio prejudica a qualidade de vida.

“Estou muito feliz e realizada em contribuir, através do mandato, com a saúde de tantas mulheres da Baixada Fluminense”, afirma Daniela do Waguinho, que através de emenda individual destinara R$ 5 milhões, já empenhados, para a construção do Hospital da Mulher. Com isso, até o momento, são R$ 18 milhões assegurados.

Além do coordenador da bancada no Congresso Nacional, Sargento Gurgel (PSL), Daniela do Waguinho obteve apoio de Rosângela Gomes (Republicanos), Soraya Santos (PL), Gutemberg Reis (MDB), Professor Joziel (PSL), Gelson Azevedo (PL), Antonio Furtado (PSL), Márcio Labre (PSL) e Altineu Côrtes (PL) para garantir mais R$ 13 milhões.