“A Paixão de Cristo” não vai emocionar Belford Roxo este ano

Edição: Jota Carvalho / HORA H

jota.carvalho@yahoo.com

Para celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a Cia de Teatro Adorart apresentou dia 19 de abril de 2019, na Praça de Heliópolis, o espetáculo teatral “A Paixão de Cristo”, assistida por 7 mil pessoas em noite inesquecível. A peça, que retrata parte da vida de Jesus Cristo, até a sua morte e ressurreição, é realizada na cidade há nove anos e já atraiu mais de 50 mil espectadores ao longo das edições.Neste 2020, conforme nota publicada ontem aqui na Resenha Cultural, a 10ª edição do espetáculo não acontecerá por conta da pandemia do coronavirus.“Os ensaios começaram, mas tivemos de suspender as atividades”, conta o diretor-geral da companhia, Jefferson Alencar.Jefferson destaca a responsabilidade que gira em torno da montagem e exibição do espetáculo na cidade. “Nós começamos de forma artesanal, mas hoje a produção ganhou grandes proporções. Nos tornamos referência no município e com isso temos o dever de entregar um trabalho de qualidade. A arte salva e muda a vida das pessoas”, disse ele que ainda interpreta Jesus Cristo na trama.Este ano, caso houvesse “A Paixão de Cristo”, seria na sexta-feira, 10 de abril. “Estamos impressionados. Valeu a pena termos saído de casa. Todo mundo comenta sobre essa peça em Belford Roxo. Essa foi a primeira vez que assistimos, mas voltaremos no ano que vem”, disse o casal morador de Areia Branca, Isabela Acácia, 19 anos, e Lawson Pereira, 21, após as duas horas de espetáculo em 2019. Pena Lawson e Isabela! Vocês terão de aguardar mais um pouquinho. 2021 é logo ali.