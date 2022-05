“A gente precisa é unificar o RJ”, afirma André Ceciliano no lançamento de pré-candidatura ao Senado na Baixada

André Ceciliano lança pré-candidatura ao Senado com um discurso de união de forças políticas para garantir o desenvolvimento econômico e o emprego no estado

“Aqui tem vascaíno, como o vereador Lindbergh Farias, até flamenguista, como o deputado Dr. Luizinho, mas uma coisa nos une, acima de tudo, que é o Estado do Rio de Janeiro”. Assim André Ceciliano (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), iniciou o seu discurso para cerca de 10 mil pessoas que lotaram as dependências do Via Music Hall (antiga Via Show), às margens da Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no sábado (30).

Nem mesmo a forte chuva que caiu na região impediu a realização do Grande Encontro em Defesa do Rio, promovido pelo PT, para o lançamento da pré-candidatura de Ceiliano ao Senado. O evento conseguiu reunir do presidente da União Brasil, prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, até a deputada Jandira Feghali, do PCdoB, partido que está com o presidente Lula.

Prefeitos de diversos municípios do RJ, deputados estaduais, federais e vereadores de praticamente todos os partidos, além de representantes de sindicatos, como a CUT e movimentos como o MST, até entidades patronais, como a Associação dos Supermercados e a Rio Indústria também marcaram presença.

Força política

A força política e o perfil conciliador foram reforçados por Ceciliano durante seu discurso. “Um sujeito falou assim: mas eu vi você beijando o governador. Tem uma foto sua beijando o governador. Tem uma não, tem mais de 20. Que eu faço assim com todo mundo. Com muito respeito, mas com posição política. Eu não me envergonho do meu partido, nem me envergonho de ser político. O meu único partido foi o PT, quando alguns saíram, nos piores momentos, nós fizemos questão de ficar, de botar a estrela no peito e defender o legado do presidente Lula e da presidenta Dilma. Como eu disse no início, seguramente temos torcedores aqui de várias correntes, mas o que a gente precisa nesse momento é unificar o estado do Rio de Janeiro. É buscar para o estado do Rio de Janeiro, como falou o presidente Lula, o desenvolvimento econômico e o emprego, por que é muito importante em momento de crise que o Estado possa ajudar as famílias mais pobres com o auxílio”.

“A grande solução para o Estado do Rio”, disse Lula

Um vídeo enviado pelo ex-presidente Lula para desejar boa sorte a Ceciliano e saudar os participantes do Grande Encontro foi exibido antes do discurso do pré-candidato. “O André pode ser a grande solução para o Estado do Rio de Janeiro. Levantar a moral do povo e ajudar a gente a fazer o Rio de Janeiro ter de novo empregos, a vencer a violência e voltar a ser um estado símbolo do Brasil”, afirmou Lula.

Ninguém conhece melhor os problemas do Rio

A importância de André Ceciliano no processo político para promover mudanças significativas para o estado foi destacada em muitos dos discursos. Na verdade, foi unanimidade. O prefeito de Belford Roxo, Waguinho, disse que o parlamentar conhece como ninguém os problemas o Rio de Janeiro, sendo, portanto, um nome importante para compor a bancada de senadores.

Já o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá enfatizou que o único compromisso de Luiz Inácio Lula da Silva com o estado o RJ é unir forças para eleger Ceciliano senador. O ex-presidente enviou mensagem, através de vídeo, para desejar ‘boa sorte’ às pretensões políticas de André.

“Quem me ligava todos os dias, no auge de pandemia, perguntando como a Assembleia Legislativa poderia fazer para ajudar era o deputado André Ceciliano”, lembrou em discurso o deputado federal Dr. Luizinho, presidente do PP-RJ e coordenador da Comissão Externa de Enfrentamento da Covid-19 na Câmara Federal. “Pensamos diferente em muitas coisas, mas o Rio de Janeiro nos une”, disse.

O deputado estadual Luiz Paulo (Cidadania) discursou em nome de todos os parlamentares da Alerj. “Além da capacidade de diálogo, o André conhece profundamente os problemas do estado e tem como pauta principal a recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro”, afirmou.

Aclamado ‘senador’

Durante o encontro, um vídeo contando a trajetória política de Ceciliano foi exibido sob clima de aplausos e aclamação dos presentes. Os dois mandatos como prefeito de Paracambi foram lembrados e destacaram a gestão de Ceciliano no comando da prefeitura como de extrema importância para o crescimento do município da Baixada.

André Ceciliano, de 54 anos, nasceu em Nilópolis, na Baixada. Formado em direito, cumpre o quarto mandato de deputado estadual. Também foi duas vezes prefeito de Paracambi e é há cinco anos preside Alerj. Possui 357 leis aprovadas de sua autoria.

Sob seu comando, a Casa promoveu uma economia de R$ 1,5 bilhões, valor que foi devolvido para o RJ e doados para áreas estratégicas, como Saúde, Segurança e Educação.