A força da solidariedade nas mãos de um mestre

Conhecido como ‘mestre dos cachos, o cabeleireiro Hemerson Santos criou uma iniciativa social que ajuda pessoas carentes em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O projeto de solidariedade ‘Mestre dos cachos: seu cabelo tem história’ já distribuiu cestas de alimentos a mais de 500 famílias. Na lista de itens, foram incluidos produtos de beleza para aumentar a autoestima de quem está em vulnerabilidade social e não tem condições de tratar o cabelo.

“Sempre gostei de ajudar o próximo, e já fiz alguns trabalhos com crianças carentes que sofreram bullying na escola. No começo da pandemia foi diferente, estava recebendo muitos comentários de pessoas pedindo ajuda com alimentos. Então, um belo dia eu resolvi fazer a diferente: levantei bem cedo e fui em algumas comunidades distribuir cestas básicas, muitas famílias ao me ver chegar ficaram sem acreditar que aquilo estava acontecendo, isso me tocou muito. Ver na televisão é uma coisa; mas assistir pessoalmente um ser humano feito de carne e osso pedindo ajuda para se alimentar é totalmente diferente. É tocante”, relata Hermerson.

Um quilo de alimento por uma hidratação

Segundo o cabeleireiro, o projeto funcionma assim: a cliente troca um quilo de alimento não perecível por uma hidratação. A ideia deu tão certo, que nos primeiros dias conseguiu uma quantidade considerável de produtos, suficientes para montar algumas cestas básicas. “Hoje eu vejo que a minha profissão me fez enxergar além. Ir para a cama sabendo que fiz algo de bom para alguém é sensacional, isso é o que importa. Acredito muito na sorte. E tenho percebido que quanto mais duro eu trabalho, mais a sorte me sorri. Não existe sorte se você não fizer sua parte”, diz o ‘mestre dos cachos’.

Altruísmo tem recompensas

Para o jovem profissional, podem aparecer boas oportunidades, mas é o esforço de cada que determina o quão longe se pode chegar na carreira.

“Há dois tipos de pessoas que vão lhe dizer que não há como fazer a diferença no mundo: aqueles que têm medo de tentar e os que têm medo de testemunhar seu sucesso. Quem ama a vida e ajuda o próximo, será amado e protegido por Deus onde quer que esteja. Por isso resolvi criar este projeto”, profetizou.

Quem quiser conhecer o trabalho do Hemerson e aproveitar para fazer doação de alimentos, o salão de cabeleireiro fica na Rua Olga Hermont, n° 1051, em Nilópolis.

O telefone para contato é (21) 99044-1028.

Reportagem: Antonio Carlos