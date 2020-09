“A CULTURA TUPI…” – Exposição que impressiona em Nova Iguaçu

Jota Carvalho

No último dia 18 de setembro a Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, através da Secretaria de Cultura e FENIG inaugurou no Complexo Cultural – Casa de Cultura Ney Alberto, a exposição “A Cultura Tupi na Terras do Guaguassú – Fragmentos da História Iguaçuana da Pré-história ao Século XVI”.

Em razão da pandemia de Covid-19 a abertura ocorreu de maneira simbólica durante o decorrer do dia sendo abrilhantada com performances artísticas da cantora Fernanda Morais e do ator Ludoviko Vianna. O encantamento produzido logo na entrada pela maloca estilizada, obra do artista plástico Domi Junior, repetiu-se por toda exposição. Com apoio do Instituto de Arqueologia Brasileira – IAB e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, os convidados ficaram bastante impressionados com a raridade e importância do acervo exposto.

Artefatos líticos, entre eles o mais antigo encontrado na região, uma lâmina de machado de pedra lascada com idade entre 6.000 e 9.000 anos, cerâmicos, etnográficos, documentos, livros e mapas raros, arte indígena, esculturas, dentre outros, compõem a mostra que, depois de Nova Iguaçu, deve seguir para a Cidade do Rio de Janeiro.

Além de toda equipe da Secretaria de Cultura, marcaram presença os arqueólogos Ondemar Dias e Jandira Neto, presidente e vice-presidente do IAB, a presidente da Fenig, Nilza Ribeiro, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu, José Luiz Teixeira, o diretor de Cultura da ALERJ, Nelson Freitas, o historiador Charbel Chrdier, a arqueóloga Cida Gomes, o artista plástico Orlando Rafael, e a bailarina e coreógrafa Teresa Petsold, dentre outros .

A exposição fica em cartaz até 18 de dezembro, de terça a sexta, de 10 às 19h e sábados, de 10 às 18h.