A carapuça sob medida serviu no tesoureiro ‘bom de raba’

Alvo da língua afiada do Sombra na edição da última quinta-feira, o homem que cuida do dinheiro em uma prefeitura da Baixada Fluminense não gostou das denúncias que pesam sobre ele ter a fama de ser ‘bom de raba’ (trocadilho para a frase com conotação sexual ‘bom de rabo’) e ligou pra redação do Hora H para soltar cobras e lagartos.

Estranho é o fato do moço ter se sentido ofendido, uma vez que o Sombra sequer mencionou o nome do pela-saco do serviço público, que tem colecionado inimigos e infernizado a vida financeira de muitos fornecedores por conta do péssimo hábito de travar pagamentos por serviços prestados ao município. É bom que se diga que a coluna não tem nada a ver com a vida sexual de quem quer que seja.

Além de vomitar toda sua ira sobre o jornal, em tom ameaçador, o moço ainda exigiu que lhe fosse dado o direito de saber a verdadeira identidade do Sombra, algo mantido em segredo e a sete chaves, bem como a fonte que esmiuçou as canalhices e safadezas protagonizadas pelo tal tesoureiro. Pelo jeito, a carapuça serviu direitinho! Agora só falta ele mudar de conduta, pois sua cabeça já está a prêmio e pronta para ser degolada pela guilhotina do prefeito. Abre o olho, mané!