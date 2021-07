A alma versátil de ‘Pege’ no samba carioca

Representando muito bem a Baixada Fluminense no mundo do samba, o cantor Pedro Gabriel, mais conhecido como “Pege”, traz um repertório bem versátil para o público carioca que também é amante do pagode, com muitos sucessos conhecidos nacionalmente.

O artista apresenta um pot-pourri bem agressivo pra machucar corações, como ‘Não fui homem pra te merecer’ (Imaginasamba); ‘Eu te uso e sumo’ (Ah mr dan); ‘Traição’ (Vitinho); ‘Sinais’ (Sorriso Maroto’; e ‘Deixa tudo como tá’ (Thiaguinho).

E pra você que quer ouvir um pagode e sambinha de primeira na voz de um dos melhores talentos da Baixada, Pege se apresenta às sextas-feiras, às 21h, no Bar Bora Lá, (Rua Juiz Alberto Nader, 42, no Centro de Nova Iguaçu). Siga o cantor também nas redes sociais e fique por dentro da agenda de shows e novidades: @cantorpege YouTube Cantor Pege .