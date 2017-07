91° PM morto foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade em Sulacap

Foto: Matheus Rodrigues

O corpo do sargento Hudson de Araújo foi enterrado na capela 1, às 16h:40.

Hudson Silva de Araújo, o 91° PM morto no Rio este ano, foi enterrado na tarde de ontem no

cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio.

Muito abalada, a mãe do sargento, Maria de Araújo, desabafou: “Eu sempre pedi para ele sair de

lá, ai meu Deus”, disse ela sendo amparada por familiares.

O Secretario de Segurança Pública, Roberto Sá, que chegou ao local no final do sepultamento e foi questionado pela esposa de Hudson, Fernanda Ursolino, no momento em que foi consolar a viúva: “Por que isso não acaba ? Eu só queria que essa violência acabasse”, questionou Fernanda. E Sá respondeu:””A gente não vai descansar. A gente não vai parar um minuto para mudar esse cenário. Tudo está contra nós, mas eles são uns heróis”, afirmou o secretário.

Ainda durante o velório, um grupo de mães de PMs desabafaram pedindo o fim das UPPs.

Leia essa matéria completa na edição impressa de quarta feira (26)