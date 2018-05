Foto: Divulgação

Os policiais do 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) deram fim a um ponto de venda de drogas na Comunidade do Castro na tarde do último sábado, dia 19. Na ação policial, uma grande quantidade de drogas foram apreendidas e dois homens foram presos.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE TERÇA-FEIRA (22) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.