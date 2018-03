300 queimadenses assinam contrato da casa própria

Foto: Thiago Loureiro

Os futuros moradores do Condomínio Residencial Roberto Costa, no Jardim da Fonte, confirmam a realização do sonho da casa própria neste sábado (10).

A partir das 10h, os 300 contemplados comparecerão ao Ginásio da Escola Municipal Metodista, quando assinarão o contrato dos apartamentos construídos em parceria com o Governo Federal, por meio do Programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Quase 4 mil unidades habitacionais já foram edificadas em Queimados, sendo 1500 no bairro Valdariosa, 1500 no Jardim da Fonte, 220 no Belmonte, 406 no São Jorge, 246 no Eldorado. Outras 1,2 mil estão em construção na Vila São João.

Para mais informações, a Secretaria Municipal de Habitação funciona em dias úteis entre 8h e 17h, na Rua Otília, 1495, Centro e atende pelo telefone (21) 3770-3919 / 3843.