20º BPM reativa cabines e garante segurança de qualidade ao cidadão

População dos municípios de Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu pode contar com uma viatura policial de apoio as cabines e com os agentes do batalhão, que têm a missão de promover a segurança pública de qualidade para todos.

Atendendo a um anseio de toda a sociedade de bem residente nos municípios de Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu, o comando do 20° Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) se empenhou, sem medir esforços, para reativar todas as cabines da corporação.

Com o policiamento das bases reativadas, hoje a população pode ter a certeza que os esforços foram válidos e que os cidadãos dos três municípios da Baixada Fluminense podem contar com uma viatura policial de apoio as cabines e com os agentes do batalhão, permitindo um atendimento mais próximo e rápido dentro do objetivo de promover a segurança pública de qualidade para todos.