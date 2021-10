20º BPM: há mais de quatro décadas combatendo a criminalidade na Baixada Fluminense

Batalhão de Polícia Militar de Mesquita completa 44 anos mais forte do que nunca, graças os guerreiros compromissados com as diretrizes da corporação.

“Não viemos estabelecer o paraíso, apenas evitar que o inferno se instale”. A frase estampada na camisa de cor branca em comemoração ao aniversário de 44 anos do 20º Batalhão de Polícia de Mesquita traduz o árduo e corajoso trabalho da corporação da Baixada Fluminense no combate incessante à criminalidade.

Inaugurado no dia 26 de outubro de 1977, o 20º BPM, que cobre os municípios de Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu, conseguiu resgatar a confiança da população no trabalho da polícia. Não é uma missão fácil, é atemporal e depende do desempenho de cada homem que compõe a tropa.

Esse pensamento foi contextualizado pelo comandante da corporação, tenente-coronel Angelo Barbosa, na manhã de hoje (29), quando o oficial reuniu as equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) para um coffee break. A pausa para um café foi para mostrar a importância da tropa em continuar “norteando as condutas pelo caminho da retidão e em seguir as diretrizes do comando”, ciente da necessidade de valorização dos bons policiais como forma de incentivo e exemplo.

‘Bravos guerreiros’

Durante o encontro, o tenente-coronel Angelo agradeceu o empenho das equipes, que receberam um troféu com o brasão do batalhão, uma camisa comemorativa, além de um diploma. O comandante fez que questão destacar que os policiais agraciados representam ‘todos os bravos guerreiros do 20°BPM, que diariamente saem às ruas em defesa da sociedade’.

Reportagem: Antonio Carlos