20º Batalhão recupera carro do Jornal Hora H

Um veículo de propriedade da Gráfica e Editora Jornal Hora H Ltda foi recuperado na manhã de ontem (4) por uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita). O carro foi roubado no bairro Corumbá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e encontrado no interior de uma comunidade onde a polícia luta para combater o tráfico de drogas.

Após o roubo ter sido registrado na 58º DP (Posse), e ter sido feito um pedido de auxílio ao 20º BPM, o carro foi encontrado em cerca de 40 minutos pelos policiais militares, que realizaram intensas buscas na região. Sob as ordens do tenente-coronel Ângelo, comandante da corporação, e com o apoio do serviço reservado (P2), os PMs chegaram até o Buraco do Boi, no Ambaí, também em Nova Iguaçu, onde o veículo foi encontrado. Dentro dele, havia uma certa quantidade de entorpecente. Na ação, ninguém foi preso.

O empenho do TenCel Ângelo e da equipe de policiais foi decisivo para o resultado positivo da ação. A direção do Hora H reconhece e agradece a ação da corporação no sentido de dar uma resposta rápida ao caso. E ao trabalho do comandante, que não tem economizado esforços para reduzir os índices de criminalidade nos municípios que estão sob sua jurisdição, desde que tomou posse, em agosto, da responsabilidade do 20º BPM (Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu).

Agradecimento a equipe Patamo 5ª CIA, formada pelo tenente coronel Ângelo, tenente Cabana, 1º sargento Martins, 2º sargento Vilares e ao cabo Maia.

Desde 31 de agosto, o tenente-coronel Ângelo está à frente do batalhão de Mesquita. O oficial assumiu o lugar do coronel Marco Antônio Santos de Melo. A direção do jornal, além dos agradecimentos pelo empenho, deseja sucesso.