1373 PMs são convocados pelo Estado do Rio

O governador Pezão acaba de assinar no Palácio Guanabara o decreto de convocação dos 1373 PMs aprovados no concurso de 2014. Eles vão se juntar aos outros 1300 convocados em 2016 e após o curso de formação já poderão atuar em várias regiões do estado a partir de 2019. Ele destacou o total apoio da Alerj neste processo e anunciou ainda que irá chamar outros concursados da área de segurança, entre oficiais de cartório, papiloscopistas, e outras funções, além de contratar mais policiais até o fim do ano. Esse reforço irá contribuir para melhorar o policiamento no estado.