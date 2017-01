Vítima de homofobia, ator é recebido na Alerj

O ator Leonardo Vieira foi recebido na tarde desta segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O ator foi recebido pelo presidente da comissão, Marcelo Freixo.

Os dois conversaram sobre as agressões sofridas pelo ator desde que uma foto sua beijando um homem foi parar num site de celebridades. Leonardo tem sido vítima de ameaças e xingamentos. O artista esteve na Cidade da Polícia, no Jacaré, Subúrbio do Rio para registrar queixa.