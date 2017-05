Vítima de assalto, na Ilha do Governador, briga com criminoso para preservar bolsa

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher é surpreendida por dois assaltantes em uma moto no bairro Jardim Guanabara, Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

As imagens mostram que a vítima, ainda não identificada, briga com um dos criminosos tentando preservar sua bolsa, até ser chutada e jogada violentamente no chão. Os bandidos conseguem finalizar o roubo e fogem do local. Não é possível afirmar se estavam armados.

A ação teria sido praticada no último domingo, por volta das 22h23, na Rua Ituá, próximo à casa de festas Aberema 7.

De acordo com a polícia civil, o delegado da 37ª DP (Ilha do Governador) mandou registrar a ocorrência e abriu investigação para tentar identificar e prender os envolvidos no crime.

Até a noite desta quarta-feira, a vítima não havia se apresentado para registrar o caso, segundo a unidade.